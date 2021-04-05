Препарат AstraZeneca для другої ін'єкції вакцинованим надійде з Південної Кореї, – МОЗ

Міністерство охорони здоров'я обіцяє, що вакцини AstraZeneca для другого щеплення вистачить усім, хто щепився першою дозою індійського препарату. Від COVAX надійде 360 тисяч доз препарату з Південної Кореї.

Як відомо, МОЗ збільшив інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca до 12 тижнів. Відповідно, щеплення другою дозою вакцини проти COVID-19 повинно розпочатись не раніше ніж в середині травня для осіб, які були щеплені в Україні першими.

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МОЗ гарантує, що вакцина для другого щеплення всім, хто щепився першою дозою, буде в достатній кількості та доступною,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про нову поставку

Україна очікує у квітні на отримання у межах глобальної ініціативи COVAX 360 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio, яку також виробляють за ліцензією AstraZeneca у Південній Кореї.

Нагадаємо, уряд Індії тимчасово призупинив експорт вакцини AstraZeneca/Covishield, щоб задовольнити внутрішній попит.

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