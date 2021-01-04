Новий препарат успішно пригнічує реплікацію SARS-CoV-2. Тепер вчені вивчають можливість застосування препарату у лікуванні COVID-19.

Ефективність висока

Перші експерименти показали, що хімієтерапевтичний агент пралатрексат пригнічує SARS-CoV-2 навіть краще, ніж ремдесивір, пише EurekAlert.

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Як виявили ефект препарату

Нові властивості пралатрексату вдалося виявити за допомогою моделювання взаємодії майже 2 тисяч ліків з SARS-CoV-2.

Вчені оцінювали, як поводиться те або інше з'єднання при зустрічі з патогеном і наскільки ефективно препарат може пригнічувати реплікацію коронавірусу.

Всі з'єднання протестували з точки зору пригнічення SARS-CoV-2 шляхом націлювання на вірусний білок RdRP (РНК-залежна РНК-полімераза).

Виявили 2 дієвих з'єднання

Експерименти визначили 2 найбільш перспективних препарати – антибіотик азитроміцин і пралатрексат, зокрема, останній був навіть ефективніший, ніж широко застосовуваний в цей час ремдесивір.

Перспектива відкриття

Узагалі пралатрексат використовують для лікування термінальної стадії лімфоми.

Препарат має певні побічні ефекти, тому необхідно вивчити всі ризики для перепрофілювання препарату в безпечні ліки проти COVID-19.