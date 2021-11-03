Що відомо про новий препарат

Випробування препарату будуть проводити на пацієнтах хворих на COVID-19, які не були госпіталізовані під час ранньої хвороби.

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Головна мета препарату – лікувати м'язову слабкість, яка настає після перенесення COVID-19.

AXA1125 – назва препарату AXA1125 націлений на дисфункцію клітин мітохондріїв, які є так званою "енергетичною установкою" для м'язів, оскільки після хвороби більшість пацієнтів скаржаться на тривалу й сильну втому.

У разі успішного випробування, науковці зможуть проводити подібні дослідження для лікування пацієнтів, які страждають синдром хронічної втоми.

Ліки дійсно можуть бути важливим відкриттям, адже постковідний синдром є досить поширеним явищем, який погіршує якість життя людини.

Найбільш поширеними симптомами, які залишаються навіть після одужання, є:

відчуття втоми;

задишка;

втрата нюху;

кашель;

біль у суглобах та м'язах;

головний біль;

підвищення серцебиття;

проблеми зі сном;

випадіння волосся.

Від постковідного синдрому страждає половина хворих

Джерело: The Lancet

У половини пацієнтів через рік після госпіталізації внаслідок COVID-19 зберігається хоча б один постковідний симптом. Зокрема, приблизно в 1 з 3 учасників дослідження через рік все ще зберігалася задишка. Найчастіше з цією проблемою стикалися люди, які важко перенесли інфекцію.

Про слабкість повідомляли 20% пацієнтів, у жінок ці симптоми зустрічалися на 1,4 раза частіше, ніж у чоловіків.