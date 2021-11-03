Що відомо про новий препарат
Випробування препарату будуть проводити на пацієнтах хворих на COVID-19, які не були госпіталізовані під час ранньої хвороби.
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Головна мета препарату – лікувати м'язову слабкість, яка настає після перенесення COVID-19.
AXA1125 націлений на дисфункцію клітин мітохондріїв, які є так званою "енергетичною установкою" для м'язів, оскільки після хвороби більшість пацієнтів скаржаться на тривалу й сильну втому.
У разі успішного випробування, науковці зможуть проводити подібні дослідження для лікування пацієнтів, які страждають синдром хронічної втоми.
Ліки дійсно можуть бути важливим відкриттям, адже постковідний синдром є досить поширеним явищем, який погіршує якість життя людини.
Найбільш поширеними симптомами, які залишаються навіть після одужання, є:
- відчуття втоми;
- задишка;
- втрата нюху;
- кашель;
- біль у суглобах та м'язах;
- головний біль;
- підвищення серцебиття;
- проблеми зі сном;
- випадіння волосся.
Від постковідного синдрому страждає половина хворих
Джерело: The Lancet
У половини пацієнтів через рік після госпіталізації внаслідок COVID-19 зберігається хоча б один постковідний симптом. Зокрема, приблизно в 1 з 3 учасників дослідження через рік все ще зберігалася задишка. Найчастіше з цією проблемою стикалися люди, які важко перенесли інфекцію.
Про слабкість повідомляли 20% пацієнтів, у жінок ці симптоми зустрічалися на 1,4 раза частіше, ніж у чоловіків.