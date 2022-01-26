Він може допомогти усунути хворобливі травми плеча у чоловіків. Такі висновки зробили вчені з Університету Юти.
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Вони почали тестувати жіночі ліки від безпліддя як препарат, що допомагає загоювати розрив обертальної (ротаторної) манжети плеча – поширеної травми у чоловіків.
Що це за препарат і як він працює
Природний процес загоєння розриву може прискорити кломіфен цитрат. Цей препарат призначають жінкам для лікування безпліддя. Він активізує вироблення фолітропіну та лютропину, які стимулюють овуляцію.
У чоловіків цитрат кломіфену викликає вироблення тестостерону. Він виконує важливу функцію: доставляє кисень та поживні речовини до пошкоджених тканин та сприяє їхньому відновленню.
Вважається, що підвищення рівня тестостерону може прискорити одужання. Гормон прописують у вигляді гелю, пластиру чи ін'єкції.
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Дослідження вчених
- У дослідженні візьмуть участь 90 людей. Їм даватимуть препарат або плацебо через день протягом місяця до операції та пів року після неї.
- Ефективність цитрат кломіфену американські вчені оцінять за допомогою МРТ, інших медичних тестів, а також аналізу больових відчуттів та рухових можливостей пацієнтів.