Препарат від жіночого безпліддя виявися неочікувано корисним для чоловіків

Вчені відкрили нове застосування препарату, який зазвичай призначають для лікування безпліддя у жінок.

Він може допомогти усунути хворобливі травми плеча у чоловіків. Такі висновки зробили вчені з Університету Юти.

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Вони почали тестувати жіночі ліки від безпліддя як препарат, що допомагає загоювати розрив обертальної (ротаторної) манжети плеча – поширеної травми у чоловіків.

Розрив обертальної манжети плеча – що це? Травма, при якій порушується цілісність одного або декількох сухожиль або м'язів, що стабілізують суглоб. Причиною можуть стати великі навантаження на плече. Така травма вимагає термінової медичної допомоги та найчастіше операції.

Що це за препарат і як він працює

Природний процес загоєння розриву може прискорити кломіфен цитрат. Цей препарат призначають жінкам для лікування безпліддя. Він активізує вироблення фолітропіну та лютропину, які стимулюють овуляцію.

У чоловіків цитрат кломіфену викликає вироблення тестостерону. Він виконує важливу функцію: доставляє кисень та поживні речовини до пошкоджених тканин та сприяє їхньому відновленню.

Вважається, що підвищення рівня тестостерону може прискорити одужання. Гормон прописують у вигляді гелю, пластиру чи ін'єкції.

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Дослідження вчених

У дослідженні візьмуть участь 90 людей. Їм даватимуть препарат або плацебо через день протягом місяця до операції та пів року після неї.

Ефективність цитрат кломіфену американські вчені оцінять за допомогою МРТ, інших медичних тестів, а також аналізу больових відчуттів та рухових можливостей пацієнтів.

У Великій Британії, наприклад, щорічно проходить приблизно 10 тисяч операцій з відновлення обертальної манжети. У 90% випадків бажаного ефекту досягти не виходить: або пошкодження занадто велике, або краї сухожилля неможливо утримати швами.