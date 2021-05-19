Психотропні ліки часто необхідні та корисні, але вони мають інші вторинні властивості, які безпосередньо не пов'язані зі зменшенням симптомів, включаючи антихолінергічні властивості.

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За словами вчених, антихолінергічні препарати пов’язані з когнітивними порушеннями та підвищеним ризиком деменції у здорових дорослих.

Наприклад, дослідження 2020 року, проведене вченим Школи медицини в Сан-Дієго, виявило зв'язок між антихолінергічними препаратами та підвищеним ризиком хвороби Альцгеймера.

Ще одне дослідження, на яке посилаються автори, повідомляло, що прийом лише одного сильного антихолінергічного препарату протягом трьох років було пов’язаний із збільшенням шансів розвитку деменції на 50 відсотків протягом 11-річного періоду дослідження.

Антихолінергічні засоби Це лікарські препарати, які послаблюють, запобігають або припиняють взаємодію ацетилхоліну (збудливий медіатор у головному мозку, одночасно є гальмівним медіатором для серця, судин, залоз шкіри) з холінорецепторами. Серед таких препаратів найчастіше призначають антидепресанти, ліки проти запаморочення, антипсихотичні препарати, для лікування сечового міхура, епілепсії, шизофренії та при хворобі Паркінсона.

"Багато ліків мають антихолінергічну дію, і ми дедалі більше усвідомлюємо їхні потенційні довгострокові ризики", – заявив провідний автор дослідження Яш Джоші.

Вплив препаратів на пацієнтів при шизофренії

Люди, які живуть із шизофренією, зазвичай відчувають значні труднощі з увагою, навчанням, пам’яттю, виконавчими функціями (такими як міркування та планування) та соціальним пізнанням. Оскільки ці психічні процеси є критично важливими для багатьох повсякденних справ, когнітивні порушення при шизофренії можуть призвести до значних вад.



Когнітивні порушення при шизофренії можуть призвести до значних вад / Фото: Getty Images

В останньому дослідженні Джоші та його колеги прагнули проаналізувати, як сукупне антихолінергічне навантаження від різних класів ліків впливає на пізнання у пацієнтів із шизофренією.

У дослідження взяли участь 1120 людей з шизофренією. Вчені виявили, що 63 відсотки учасників мали показник антихолінергічного когнітивного навантаження щонайменше 3. Приблизно чверть хворих на шизофренію у дослідженні мали показники ACB 6 або більше.

Це вражає, оскільки попередні дослідження показали, що показник антихолінергічного когнітивного навантаження 3 у здорової дорослої людини старшого віку асоціюється з когнітивною дисфункцією та на 50 відсотків збільшує ризик розвитку деменції,

– заявив Джоші.

Перелік антихолінергічних засобів відповідно до ­рівня можливого впливу на когнітивні функції, оціненого за шкалою ACBS:



Перелік антихолінергічних засобів відповідно до рівня можливого впливу на когнітивні функції за шкалою ACBS

Автори заявили, що нові дані свідчать про те, що зменшення антихолінергічного навантаження пов'язане не тільки з когнітивною користю, але і покращенням якості життя.

Навіть невеликі негативні наслідки для когнітивного функціонування через навантаження антихолінергічних препаратів можуть мати значний вплив на життя пацієнтів,

– заявив автор дослідження.