Президент Аргентини, який був вакцинований російським "Супутником" захворів на коронавірус
Президент Аргентини Альберто Фернандес, який у січні вакцинувався російською вакциною "Спутник V", отримав позитивний результат антиген-тесту на COVID-19.
Джерело:твіттер Альберто Фернандеса
Президент Аргентини вакцинувався ще в січні
Фернандес мав легкі симптоми, але вирішив зробити тест на антиген. Наразі політик чекає результати ПЛР-тесту, але вже ізолювався.
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В кінці сьогоднішнього дня, після того, як у мене піднялася температура 37.3 і з'явився невеликий головний біль, я зробив тест на антиген, який виявився позитивним. Хоча ми очікуємо підтвердження за допомогою ПЛР-тесту, я вже самоізолювався, дотримуюся чинного протоколу та інструкцій мого особистого лікаря,
– написав Фернандес.
21 cічня Фернандес повідомив, що щепився російською вакциною від коронавірусу "Спутник V".
Що відомо про російську вакцину "Супутник V"
- ЄС не надаватиме паспорт вакцинації проти COVID-19 людям, які вакцинувались "Супутник V".
- У Єврокомісії також заявили, що не ведуть переговори з Росією стосовно закупівлі її вакцини.
- Водночас препарат зареєстрували в понад 55 країнах. Зокрема в Аргентині мер містечка Роке-Перез навіть щепився з портретом Путіна в руках.
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