Президент Аргентини, який був вакцинований російським "Супутником" захворів на коронавірус

Джерело:твіттер Альберто Фернандеса
Президент Аргентини Альберто Фернандес, який у січні вакцинувався російською вакциною "Спутник V", отримав позитивний результат антиген-тесту на COVID-19.
Фернандес мав легкі симптоми, але вирішив зробити тест на антиген. Наразі політик чекає результати ПЛР-тесту, але вже ізолювався.
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В кінці сьогоднішнього дня, після того, як у мене піднялася температура 37.3 і з'явився невеликий головний біль, я зробив тест на антиген, який виявився позитивним. Хоча ми очікуємо підтвердження за допомогою ПЛР-тесту, я вже самоізолювався, дотримуюся чинного протоколу та інструкцій мого особистого лікаря,
– написав Фернандес.
21 cічня Фернандес повідомив, що щепився російською вакциною від коронавірусу "Спутник V".