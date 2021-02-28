Президент Чехії попросив у Путіна надати російську вакцину проти COVID-19
Президент Чехії Мілош Земан направив лист своєму російському колезі Володимиру Путіну з проханням відправити до країни вакцину "Супутник V". Лідер Росії заявив, що готовий постачати препарат.
Джерело:CNN
За словами чеського президента своє прохання до Путіна він погодив з прем'єр-міністром Андрієм Бабішем.
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Земан заявив, що не наполягатиме на тому, аби російський "Супутник V" схвалило Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА).
Звичайно, нам знадобиться сертифікація. Сертифікації SUKL (чеський Державний інститут з контролю за ліками – 24 канал) було б достатньо,
– наголосив президент Чехії.
Що відомо про вакцину "Супутник V"
- Російська вакцина проти коронавірусу не пройшла всіх етапів клінічних випробувань.
- У Євросоюзі здивувалися тим, що Росія повільно вакциновує власних громадян, однак активно пропонує вакцину іншим країнам.
- В Україні офіційно заборонили використовувати російський "Супутник V".
- Однак у низці країн світу вже розпочали робити людям щеплення російським препаратом. "Супутник V" зареєстрували у Сирії, Чорногорії, Вірменії, Угорщині та інших країнах.
Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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