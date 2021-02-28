Президент Чехії попросив у Путіна надати російську вакцину проти COVID-19

Президент Чехії Мілош Земан направив лист своєму російському колезі Володимиру Путіну з проханням відправити до країни вакцину "Супутник V". Лідер Росії заявив, що готовий постачати препарат.

За словами чеського президента своє прохання до Путіна він погодив з прем'єр-міністром Андрієм Бабішем.

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Земан заявив, що не наполягатиме на тому, аби російський "Супутник V" схвалило Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА).

Звичайно, нам знадобиться сертифікація. Сертифікації SUKL (чеський Державний інститут з контролю за ліками – 24 канал) було б достатньо,

– наголосив президент Чехії.

Що відомо про вакцину "Супутник V"



Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу