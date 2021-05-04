Місцевий сенатор Крістофер Бонг Го розповів, що вакцина компанії Sinopharm для вакцинації президента використовувалася за рішенням його лікарів.

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Дутерте зробили щеплення від COVID-19. Секретар міністерства охорони здоров'я Франсіско Дуке III сам ввів вакцину президенту в палаці Малакананг. Sinopharm використовувався для нього за рішенням його лікарів,

– зазначив сенатор.

За його словами, щеплення Родріго Дутерте робили не лише для імунізації, але і щоб схилити громадян до вакцинації.

"Давайте підтримаємо нашу національну програму вакцинації і дозвольте нам довіряти вакцині, тому що це рішення для подолання цієї кризи і єдиний ключ до нашого повернення до нормального життя", – додав Бонг Го.

Зауважимо, що влада Філіппін в суботу, 1 травня, отримала першу партію російської вакцини "Супутник V". Країна уклалу контракт з РФ на постачання 10 мільйонів доз препарату.

У МОЗ заявили, що отримані дози вакцини планується використовувати в великих містах в районі столиці країни Маніли.

Дані взяті з CNN Philippines