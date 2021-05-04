Президент Філіппін вакцинувався першою дозою вакцини проти COVID-19

3 травня президенту Філіппін Родріго Дутерте зробили щеплення від коронавируса китайської вакциною Sinopharm, яку ще не схвалив місцевий регулятор.

Місцевий сенатор Крістофер Бонг Го розповів, що вакцина компанії Sinopharm для вакцинації президента використовувалася за рішенням його лікарів.

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Дутерте зробили щеплення від COVID-19. Секретар міністерства охорони здоров'я Франсіско Дуке III сам ввів вакцину президенту в палаці Малакананг. Sinopharm використовувався для нього за рішенням його лікарів,

– зазначив сенатор.

За його словами, щеплення Родріго Дутерте робили не лише для імунізації, але і щоб схилити громадян до вакцинації.

"Давайте підтримаємо нашу національну програму вакцинації і дозвольте нам довіряти вакцині, тому що це рішення для подолання цієї кризи і єдиний ключ до нашого повернення до нормального життя", – додав Бонг Го.

Зауважимо, що влада Філіппін в суботу, 1 травня, отримала першу партію російської вакцини "Супутник V". Країна уклалу контракт з РФ на постачання 10 мільйонів доз препарату.

У МОЗ заявили, що отримані дози вакцини планується використовувати в великих містах в районі столиці країни Маніли.

Дані взяті з CNN Philippines