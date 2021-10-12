Примусова вакцинація на Філіппінах

Він наголосив, що готовий особисто очолити таку кампанію. Він також звернув увагу філіппінської громадськості, що реакція країни на COVID-19 зосереджена на впровадженні вакцинації, а не на небезпеці хвороби.

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Я знаю, що багато хто все ще не хоче вакцинуватися. Це їхня проблема. Давайте заберемося до них додому зробимо щеплення поки вони сплять, щоб впоратися з цією проблемою,
– сказав президент Філіппін.

Наприкінці вересня Дутерте заявив, що уряд може посилатися на поліцейські повноваження штату, щоб змусити вакцинуватися проти COVID-19 тих, хто відмовляється це робити.

Коронавірус на Філіппінах: коротко

  • Всього на Філіппінах підтвердили понад 2 мільйони випадків коронавірусу, майже 40 тисяч — летальні.
  • Цього тижня влада Філіппін розпочала в деяких районах країни вакцинацію дітей віком від 12 до 17 років.
  • За даними уряду, майже 23,2 мільйона осіб із 77 мільйонів були повністю вакциновані в країні.
  • Майже 26,5 мільйона людей отримала першу дозу вакцини.