Президент Філіппін закликав щеплювати антивакцинаторів уві сні
Джерело:ABS CBN
Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що буде активно боротись з небажанням людьми вакцинуватись проти коронавірусу. Він хоче дозволити виконавчій владі дозволити щеплювати антивакцинаторів, поки вони сплять.
Примусова вакцинація на Філіппінах
Він наголосив, що готовий особисто очолити таку кампанію. Він також звернув увагу філіппінської громадськості, що реакція країни на COVID-19 зосереджена на впровадженні вакцинації, а не на небезпеці хвороби.
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Я знаю, що багато хто все ще не хоче вакцинуватися. Це їхня проблема. Давайте заберемося до них додому зробимо щеплення поки вони сплять, щоб впоратися з цією проблемою,
– сказав президент Філіппін.
Наприкінці вересня Дутерте заявив, що уряд може посилатися на поліцейські повноваження штату, щоб змусити вакцинуватися проти COVID-19 тих, хто відмовляється це робити.
Коронавірус на Філіппінах: коротко
- Всього на Філіппінах підтвердили понад 2 мільйони випадків коронавірусу, майже 40 тисяч — летальні.
- Цього тижня влада Філіппін розпочала в деяких районах країни вакцинацію дітей віком від 12 до 17 років.
- За даними уряду, майже 23,2 мільйона осіб із 77 мільйонів були повністю вакциновані в країні.
- Майже 26,5 мільйона людей отримала першу дозу вакцини.