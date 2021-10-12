Президент Філіппін закликав щеплювати антивакцинаторів уві сні

Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що буде активно боротись з небажанням людьми вакцинуватись проти коронавірусу. Він хоче дозволити виконавчій владі дозволити щеплювати антивакцинаторів, поки вони сплять.

Примусова вакцинація на Філіппінах

Він наголосив, що готовий особисто очолити таку кампанію. Він також звернув увагу філіппінської громадськості, що реакція країни на COVID-19 зосереджена на впровадженні вакцинації, а не на небезпеці хвороби.

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Я знаю, що багато хто все ще не хоче вакцинуватися. Це їхня проблема. Давайте заберемося до них додому зробимо щеплення поки вони сплять, щоб впоратися з цією проблемою,

– сказав президент Філіппін.

Наприкінці вересня Дутерте заявив, що уряд може посилатися на поліцейські повноваження штату, щоб змусити вакцинуватися проти COVID-19 тих, хто відмовляється це робити.

Коронавірус на Філіппінах: коротко