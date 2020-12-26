Президент Ірану Хасан Рухані розкритикував владу Сполучених Штатів Америки. Він зазначив про перешкоди, які країна нібито створює в закупівлі Тегераном вакцини від COVID-19.

Рухані ствердив, що Вашингтон вимагає, щоб транзакції Ірану для закупівлі вакцин проти коронавірусу проходили через американські банки. Про це повідомили на сайті AFP.

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Що боїться президент Ірану

Також він побоюється, що американська сторона може вилучити гроші.

США створюють проблеми для нас щодо вакцин, ліків і продовольства, а також інших товарів, які ми б хотіли купувати за кордоном,

– зазначив Рухані під час засідання іранської оперативної групи з питань COVID-19.

"Ми хочемо переказати наші гроші з країни, де вони зберігаються, щоб придбати вакцину. І ця країна погодилася", – додав президент. Він не назвав країну, про яку мовиться. Як відзначили у виданні, Іран має заморожені активи в кількох країнах, зокрема й у США.

Уникнення судових процесів

Теоретично ліки звільняються від санкцій, зокрема запроваджених владою США щодо Ірану. Однак, як правило, міжнародні банки відмовляються від своїх транзакцій, пов'язаних з Іраном, щоб уникнути потенційних судових процесів.

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За словами Рухані, відділ Міністерства фінансів США з контролю за іноземними активами спочатку повідомив, що він не має проблем з перерахуванням коштів для таких потреб. Проте пізніше там заявили, що гроші спершу повинні пройти через американський банк перед транзакцією на придбання вакцини.

Рухані заявив, що Іран прагне створити свою вакцину від COVID-19, але хотів би закупити і препарати з-за кордону.