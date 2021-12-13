69-річний Рамафоса занедужав після участі в заході в Кейптауні. Яким штамом інфікувався президент поки що не повідомляють.

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Президент проходить курс лікування від COVID-19 після позитивного результату тесту на інфекцію,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про самопочуття Сиріла Рамафоса

Хвороба протікає у легкій формі. Пресслужба президента повідомляє, що керівник ПАР нині в "гарному настрої".

Рамафоса перебуває на самоізоляції в Кейптауні, під наглядом фахівців військово-медичної служби сил оборони ПАР. Президент передав усі обов'язки своєму заступнику Девіду Мабузі.

Він повністю вакцинований проти інфекції

Сиріл Рамафос повністю вакцинований проти коронавірусу. Рамафоса заявив, що його випадок є застереженням для всіх людей у ​​країні, які повинні отримати щеплення та "зберігати пильність".



Вакцинація залишається найкращим захистом від важкого перебігу COVID-19 та госпіталізації й президент ПАР цьому підтвердження.

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