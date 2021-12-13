Президент ПАР, де вперше виявили Омікрон, заразився коронавірусом
Джерело:Офіс Президента ПАР
У президента ПАР Сиріла Рамафоса підтвердили наявність коронавірусу SARS-CoV-2. Нині він проходить курс лікування.
69-річний Рамафоса занедужав після участі в заході в Кейптауні. Яким штамом інфікувався президент поки що не повідомляють.
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Президент проходить курс лікування від COVID-19 після позитивного результату тесту на інфекцію,
– йдеться в повідомленні.
Що відомо про самопочуття Сиріла Рамафоса
Хвороба протікає у легкій формі. Пресслужба президента повідомляє, що керівник ПАР нині в "гарному настрої".
Рамафоса перебуває на самоізоляції в Кейптауні, під наглядом фахівців військово-медичної служби сил оборони ПАР. Президент передав усі обов'язки своєму заступнику Девіду Мабузі.
Він повністю вакцинований проти інфекції
Сиріл Рамафос повністю вакцинований проти коронавірусу. Рамафоса заявив, що його випадок є застереженням для всіх людей у країні, які повинні отримати щеплення та "зберігати пильність".
Вакцинація залишається найкращим захистом від важкого перебігу COVID-19 та госпіталізації й президент ПАР цьому підтвердження.
Захворюваність на коронавірус у ПАР
- За словами представників охорони здоров'я, нині у ПАР спостерігається стрімке зростання захворюваності на COVID-19, викликане варіантом Омікрон.
- На початку листопада в Південній Африці фіксували по 200 нових випадків на добу, але згодом кількість випадків зараження почала різко зростати.
- У ніч на 12 грудня в країні зареєстрували понад 18 000 нових хворих на COVID-19.
- Згідно з дослідженнями генетичного секвенування, понад 70% випадків зараження припадає на штам Омікрон.
- Але місцеві лікарі заспокоюють – за їхніми словами, більшість випадків захворювання відносно легкі, а відсоток важких хворих, які потребують кисню, доволі низький.