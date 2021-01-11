Президент Володимир Зеленський 11 січня підписав закон про підвищення заробітної плати немедичним працівникам сфери охорони здоров'я. Мовиться здебільшого про працівників лабораторій, які працюють з COVID-19.

Парламент ухвалив закон ще 18 грудня. Про те, що Зеленський завізував документ, повідомили на сайті офіційного представництва Президента України.

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Закон набирає чинності одразу на наступний день після публікації. Однак почне діяти через місяць.

Кому підвищать заробітну плату

Мовиться про підвищення оплати праці працівникам лабораторій, які надають медпослуги, проте не мають вищої медичної освіти. Це – біологи, біохіміки, бактеріологи. Також до цих категорій потрапляють працівники лабораторій, що виявляють коронавірус.

На цих фахівців, згідно з законом, поширюються соціальні права та пільги медичних та фармацевтичних працівників.

Кабмін має встановити доплати для лаборантів

Після підписання закону уряд має встановити доплати до зарплат на період дії карантину в Україні.