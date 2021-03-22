Президент та прем'єрка Литви вакцинувалися AstraZeneca: фото

Президент Литви Гітанас Наусєда та прем’єр Інгріда Шимоніте вакцинувалися від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Керівники держави вирішили зробити щеплення, аби підвищити довіру населення до вакцини британської компанії.

Досі у Литві не передбачався окремий порядок вакцинації перших осіб держави. Однак міністр охорони здоров’я видав указ, яким додав до пріоритетного списку на щеплення президента та членів уряду.

Важливо ВООЗ рекомендує продовжити вакцинацію препаратом АstraZeneca

Як вакцинувався президент Литви

Глава держави пішки прийшов до пункту вакцинації в поліклініці Вільнюса, де й отримав свою дозу вакцини.

Я активно закликаю людей не витрачати час даремно, не чекати, не роздумуючи йти робити щеплення тією вакциною, якою хочете зробити щеплення,

– заявив Наусєда.

Президент Литви підкреслив, що не має сумнівів щодо наукових організацій, які оцінюють препарати для щеплень й вважає усі чотири вакцини, які затверджені, ефективними та надійними.

Прем'єрка Інгріда Шимонте також вакцинувалася препаратом AstraZeneca, а спікер Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен та міністр охорони здоров'я Арунас Дулкіс отримають вакцину в другій половині дня.



Прем'єрка Литви вакцинувалася / Фото LRT

Тимчасова відмова від використання AstraZeneca

МОЗ Литви 16 березня повідомило, що тимчасово призупинило використання препарату компанії AstraZeneca, адже отримало інформацію про небезпечні побічні дії.

Під час свого візиту в Україну 18 березня Ґітанас Наусєда пояснив, що Литва тимчасово зупинила щеплення вакциною AstraZeneca тому, що на неї звернули увагу інші країни. За словами політика, є репутаційна шкода та недовіра.

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Повернення до вакцинування у Європі

Європейське фармагентство після закінчення досліджень 18 березня заявило, що вакцина AstraZeneca від коронавірусу є безпечною та ефективною.

Про відновлення щеплень цим препаратом вже заявили у Литві, Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та Португалії.

Також через повідомлення про можливі побічні наслідки виникнення тромбів, вакцинування цим препаратом припинили Данія, Ісландія, Норвегія, Болгарія й Таїланд.

Хто з європейських лідерів вакцинувався