Президент Угорщини Янош Адер вакцинувався від коронавірусу. Глава держави отримав першу дозу китайських ліків компанії Sinopharm.

Угорський лідер закликав громадськість наслідувати його та якомога раніше зареєструватися для щеплення.

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Давайте довіримось нашим лікарям, нашій системі охорони здоров'я,

– сказав президент.

Янош Адер зазначив, що, як тільки терапевт повідомить, потрібно з'явитися, аби отримати укол.

Глава держави також висловив сподівання, що скоро Угорщина переможе коронавірус і "пандемія залишиться позаду".

Зверніть увагу! Угорщина стала першою країною Євросоюзу, яка почала вакцинацію від коронавірусу.

Ситуація з коронавірусом в Угорщині: коротко