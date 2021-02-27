Президент Угорщини щепився китайською вакциною від COVID-19

Президент Угорщини Янош Адер вакцинувався від коронавірусу. Глава держави отримав першу дозу китайських ліків компанії Sinopharm.

Угорський лідер закликав громадськість наслідувати його та якомога раніше зареєструватися для щеплення.

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Давайте довіримось нашим лікарям, нашій системі охорони здоров'я,

– сказав президент.

Янош Адер зазначив, що, як тільки терапевт повідомить, потрібно з'явитися, аби отримати укол.

Глава держави також висловив сподівання, що скоро Угорщина переможе коронавірус і "пандемія залишиться позаду".

Ситуація з коронавірусом в Угорщині: коротко

Станом на 27 лютого 2021 року в Угорщині зафіксували 424 123 випадки зараження коронавірусом.

Перемогти смертельну хворобу змогли понад 319 тисяч громадян. Померли від ускладнень інфекції майже 15 тисяч людей.

За минулу добу, 26 лютого, в країні на COVID-19 захворіли 4 948 осіб.