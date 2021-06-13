Президента Бразилії знову оштрафували за недотримання карантину

Президент Бразилії Жаїр Болсонару 11 червня порушив карантинні обмеження та поплатився. Він взяв участь у мотопробізі, під час якого "забув" одягнути захисну маску чи респіратор.

Відтак, тепер главі держави доведеться сплатити штраф на суму майже 90 євро. Таке ж покарання чекає на його сина Едуардо та міністра інфраструктури Тарчизіо Гомеса, які також порушили карантин під час заходу.

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Болсонару не вперше оштрафували

У травні Жаїр Болсонару зібрав натовп людей в штаті Мараньян. Сам президент при цьому був без маски.

Місцева влада оштрафувала його після того, як управління санітарного нагляду встановило, що він порушив карантинні обмеження, зокрема:

не виконав обов'язок носити маску;

сприяв скупченню понад 100 осіб без санітарного контролю.

Ситуація з COVID-19 у Бразилії: коротко

Станом на 13 червня у Бразилії зафіксували понад 17 мільйонів 376 тисяч випадків зараження коронавірусом.

Перемогти смертельну інфекцію змогли понад 15 мільйонів 761 тисяча громадян. Померли – понад 486 тисяч.

Країна перебуває на 3 місці у світі за показниками кількості хворих на COVID-19.