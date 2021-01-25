Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор захворів на COVID-19. Водночас глава держави налаштований оптимістично.

Хвороба у нього проходить легко. Про це він повідомив у твітері.

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"З жалем повідомляю вам, що я захворів на COVID-19. Симптоми легкі, але я вже лікуюся. Як завжди, я налаштований оптимістично. Ми всі будемо рухатися вперед", – написав Обрадор.

Президент Мексики повідомив, що під час хвороби його представлятиме міністерка внутрішніх справ Ольга Санчес Кордеро. Також він зазначив, що буде стежити за справами з Національного палацу.

Обрадор додав, що має намір зателефонувати президенту Росії задля того, аби домовитися про постачання російської вакцини "Спутник V".