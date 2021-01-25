У президента Мексики виявили коронавірус

25 січня 2021 , 08:36
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Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор захворів на COVID-19. Водночас глава держави налаштований оптимістично.

Хвороба у нього проходить легко. Про це він повідомив у твітері.

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"З жалем повідомляю вам, що я захворів на COVID-19. Симптоми легкі, але я вже лікуюся. Як завжди, я налаштований оптимістично. Ми всі будемо рухатися вперед", – написав Обрадор.

Президент Мексики повідомив, що під час хвороби його представлятиме міністерка внутрішніх справ Ольга Санчес Кордеро. Також він зазначив, що буде стежити за справами з Національного палацу.

Обрадор додав, що має намір зателефонувати президенту Росії задля того, аби домовитися про постачання російської вакцини "Спутник V".

Довідка. Станом на 25 січня 2021 року в Мексиці з початку пандемії коронавірус виявили у 1 763 219 осіб. Водночас вдалося одужати від хвороби 1 320 448 людям, смертельних випадків – 149 614.

Що відомо про "Спутник V"

  • Попри те, що російську вакцину "Спутник V" зареєстрували першою у світі – препарат досі не пройшов третього етапу клінічних випробувань.
  • Світові експерти не повідомили жодних об'єктивних даних щодо ефективності російської вакцини від коронавірусу.
  • Водночас розробники "Супутнику V" декілька разів підвищували та знижували фіксований рівень ефективності вакцини.
  • Фактично 60% росіян відмовилися від препарату "Спутник V", вакциновані – скаржаться на побічні ефекти.