У президента Мексики виявили коронавірус

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор захворів на COVID-19. Водночас глава держави налаштований оптимістично.

Хвороба у нього проходить легко. Про це він повідомив у твітері.

До теми У Мексиці підтвердили "британський" штам коронавірусу

"З жалем повідомляю вам, що я захворів на COVID-19. Симптоми легкі, але я вже лікуюся. Як завжди, я налаштований оптимістично. Ми всі будемо рухатися вперед", – написав Обрадор.

Президент Мексики повідомив, що під час хвороби його представлятиме міністерка внутрішніх справ Ольга Санчес Кордеро. Також він зазначив, що буде стежити за справами з Національного палацу.

Обрадор додав, що має намір зателефонувати президенту Росії задля того, аби домовитися про постачання російської вакцини "Спутник V".

Що відомо про "Спутник V"

Попри те, що російську вакцину "Спутник V" зареєстрували першою у світі – препарат досі не пройшов третього етапу клінічних випробувань.

Світові експерти не повідомили жодних об'єктивних даних щодо ефективності російської вакцини від коронавірусу.

Водночас розробники "Супутнику V" декілька разів підвищували та знижували фіксований рівень ефективності вакцини.

Фактично 60% росіян відмовилися від препарату "Спутник V", вакциновані – скаржаться на побічні ефекти.

Станом на 25 січня 2021 року в Мексиці з початку пандемії коронавірус виявили у 1 763 219 осіб. Водночас вдалося одужати від хвороби 1 320 448 людям, смертельних випадків – 149 614.