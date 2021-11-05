Зурабішвілі зазначила, що у Грузії дуже низькі темпи вакцинації. Водночас 99% пацієнтів, які наразі перебувають у реанімації, не мають щеплення від COVID-19.

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Президентка Грузії вважає, що в поточній ситуації "винні всі":

уряд, який має здійснювати "рішучіші кроки" для загальної вакцинації,

політичні партії, які проводять акції за участю великої кількості людей,

патріархія, оскільки священнослужителі "не засуджують антиваксерів" і не закликають вірян робити щеплення.

Пропозиція Зурабішвілі лікувати нещеплених за гроші

У зв'язку із ситуацією грузинська лідерка закликала уряд "вжити жорстких заходів" для покращення показників вакцинації.

Зокрема, Зурабішвілі запропонувала

ввести COVID-паспорти для пропуску до громадських місць,

встановити платне лікування від коронавірусу для нещеплених громадян,

зробити обов'язковою вакцинацію для громадян із груп ризику.

Коронавірус у Грузії: коротко