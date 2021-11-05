Президентка Грузії закликала зробити платним лікування для нещеплених від коронавірусу
5 листопада 2021 , 08:55Читать новость на русском
Джерело:"Ехо Кавказу"
Саломе Зурабішвілі назвала "трагедією" епідеміологічну ситуацію у країні з коронавірусом. Грузинська лідерка закликала запровадити платне лікування від COVID-19 для нещеплених громадян.
Зурабішвілі зазначила, що у Грузії дуже низькі темпи вакцинації. Водночас 99% пацієнтів, які наразі перебувають у реанімації, не мають щеплення від COVID-19.
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Президентка Грузії вважає, що в поточній ситуації "винні всі":
- уряд, який має здійснювати "рішучіші кроки" для загальної вакцинації,
- політичні партії, які проводять акції за участю великої кількості людей,
- патріархія, оскільки священнослужителі "не засуджують антиваксерів" і не закликають вірян робити щеплення.
Пропозиція Зурабішвілі лікувати нещеплених за гроші
У зв'язку із ситуацією грузинська лідерка закликала уряд "вжити жорстких заходів" для покращення показників вакцинації.
Зокрема, Зурабішвілі запропонувала
- ввести COVID-паспорти для пропуску до громадських місць,
- встановити платне лікування від коронавірусу для нещеплених громадян,
- зробити обов'язковою вакцинацію для громадян із груп ризику.
Коронавірус у Грузії: коротко
- Станом на 5 листопада коронавірус підтвердили у 738 171 жителя Грузії. Від початку епідемії у країні одужати вдалося 678 288 людям, померли – 10 238. Протягом 4 листопада COVID-19 виявили у 5 206 осіб.
- Щодо щеплення, то хоча б одну дозу вакцини отримали майже 25% населення.