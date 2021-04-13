Президентка Словаччини підтримала вчених, які викрили Росію в продажу іншого "Супутника-V"

Днями Державне управління з контролю за ліками Словаччини заявило, що Росія поставила до Словаччини не ті дози "Супутника-V", які були описані в авторитетному медичному журналі The Lancet. У РФ на такі заяви образились та попросили повернути поставлені партії.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова зустрілася з главою SODC, яке відповідало за перевірку російської вакцини. І підтримала думку науковців.

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Окрім того, що Росія звинувачує SODC у порушенні угоди щодо нерозголошення, вчених розкритикував міністр фінансів Ігор Матович. Його зняли з посту прем'єр-міністра після того, як він закупив вакцину в Росії, не порадившись з партнерами по коаліції в уряді.

Міністерству охорони здоров'я Словаччини не потрібне схвалення вакцини від будь-яких регуляторів. Але в міністерстві вже заявили, що впроваджуватимуть ті вакцини, які проходитимуть стандартний процес затвердження в сертифікованій лабораторії або у Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA).

Угорщина – ще одна країна ЄС, яка закупила російську вакцину. На фоні скандалу та після візиту Матовича в угорській сертифікованої лабораторії також вирішили провести дослідження. Але поки що незрозуміло, що саме буде оцінювати Угорщина і яких результатів варто очікувати від цих тестів.

Деталі словацького дослідження