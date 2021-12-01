Обов'язкова вакцинація потребує дискусії
Рішення про запровадження обов'язкової вакцинації не можна схвалювати одноосібно. За словами президенти Єврокомісії, воно потребує дискусії та спільного підходу.
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Наразі у ЄС вакцинувалися 77% дорослого населення, або 66% всього населення. Тобто невакцинована третина, що становить близько 150 мільйонів людей.
Це багато. Не кожен може вакцинуватися, зокрема маленькі діти та люди із медичними показаннями, але більшість можуть. І зараз необхідно почати дискусію, як ми потенційно можемо думати про обов'язкову вакцинацію в ЄС,
– наголосила Урсула фон дер Ляєн.
Вона також сказала, що виробники вакцин Pfizer і Moderna планують доставити ще 360 мільйонів доз. Тому бустерна доза буде доступна для всіх охочих.
"Ми знаємо з досвіду з Дельтою, що це перегони з часом. Наші вчені вже нам сказали, що повна вакцинація і бустерні дози дають міцний захист проти коронавірусу", – підкреслила президентка Єврокомісії.
Темпи вакцинації в Україні: що відомо
- За добу 30 листопада щеплення від коронавірусу отримали понад 233 тисячі українців, з них майже 77 тисяч – вакцинувалися вперше.
- Загалом в Україні імунізовані понад 11,2 мільйона людей.
- До речі, лише за листопад зробили понад 7 мільйонів щеплень.