Обов'язкова вакцинація потребує дискусії

Рішення про запровадження обов'язкової вакцинації не можна схвалювати одноосібно. За словами президенти Єврокомісії, воно потребує дискусії та спільного підходу.

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Наразі у ЄС вакцинувалися 77% дорослого населення, або 66% всього населення. Тобто невакцинована третина, що становить близько 150 мільйонів людей.

Це багато. Не кожен може вакцинуватися, зокрема маленькі діти та люди із медичними показаннями, але більшість можуть. І зараз необхідно почати дискусію, як ми потенційно можемо думати про обов'язкову вакцинацію в ЄС,

– наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона також сказала, що виробники вакцин Pfizer і Moderna планують доставити ще 360 мільйонів доз. Тому бустерна доза буде доступна для всіх охочих.

"Ми знаємо з досвіду з Дельтою, що це перегони з часом. Наші вчені вже нам сказали, що повна вакцинація і бустерні дози дають міцний захист проти коронавірусу", – підкреслила президентка Єврокомісії.

Зверніть увагу! Австрія стала першою країною Євросоюзу, яка вирішила зробити вакцинацію проти COVID-19 обов'язковою. Так, правило щодо щеплення вступить у дію 1 лютого 2022 року. Невакцинованих загрожуватимуть великі штрафи та навіть в'язниця.

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