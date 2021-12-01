Президентка Єврокомісії вважає, що настав час обов'язкової вакцинації

Урсула фон дер Ляєн закликала почати обговорення щодо запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу у Євросоюзі. Адже третина населення ЄС досі не щепилася.

Обов'язкова вакцинація потребує дискусії

Рішення про запровадження обов'язкової вакцинації не можна схвалювати одноосібно. За словами президенти Єврокомісії, воно потребує дискусії та спільного підходу.

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Наразі у ЄС вакцинувалися 77% дорослого населення, або 66% всього населення. Тобто невакцинована третина, що становить близько 150 мільйонів людей.

Це багато. Не кожен може вакцинуватися, зокрема маленькі діти та люди із медичними показаннями, але більшість можуть. І зараз необхідно почати дискусію, як ми потенційно можемо думати про обов'язкову вакцинацію в ЄС,

– наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона також сказала, що виробники вакцин Pfizer і Moderna планують доставити ще 360 мільйонів доз. Тому бустерна доза буде доступна для всіх охочих.

"Ми знаємо з досвіду з Дельтою, що це перегони з часом. Наші вчені вже нам сказали, що повна вакцинація і бустерні дози дають міцний захист проти коронавірусу", – підкреслила президентка Єврокомісії.

Темпи вакцинації в Україні: що відомо

За добу 30 листопада щеплення від коронавірусу отримали понад 233 тисячі українців, з них майже 77 тисяч – вакцинувалися вперше.

Загалом в Україні імунізовані понад 11,2 мільйона людей.

До речі, лише за листопад зробили понад 7 мільйонів щеплень.