Від чого залежить запах дихання та тіла

Запах тіла може змінюватися не лише під час хвороби, а й у здорових людей. Це відбувається в спекотну погоду, при фізичному навантаженні, у період гормональних змін, якщо в людини є надмірна вага або ж вона приймає певні ліки.

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Запах тіла також може бути пов'язаний з підвищеною пітливістю або гіпергідрозом, а ще він змінюється з віком. Також може змінюватися і запах із рота: наприклад, у людини з'являється несвіже дихання з неприємним запахом або галітоз.

Найчастіше його причиною стають бактерії в роті та горлі – вони живуть у нальоті язика, у щілинах між яснами та зубом або в порожнинах мигдаликів. Крім того, галітоз може виникати через хвороби порожнини рота, носоглотки, стравоходу та шлунка.

За яких хвороб виникає неприємний запах з рота

фруктовий аромат – ознака кетоацидозу, який буває при діабеті;

неприємне дихання буває при тривалій блювоті, коли є непрохідність кишечника;

запах цвілі або часнику – при тяжкому захворюванні печінки.

Також є рідкісне генетичне захворювання триметиламінурія, при якому організм неспроможний розщеплювати триметиламін – хімічну сполуку з різким запахом. Коли триметиламін накопичується в організмі, від людини починає пахнути тухлою рибою чи тухлими яйцями.

Важливо! Якщо вас турбує запах з рота або тіла, можна проконсультуватися з терапевтом. Він проведе огляд та за необхідності запропонує здати аналізи.