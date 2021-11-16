Про які хвороби може свідчити неприємний запах з рота та тіла

Зазвичай у хвороб є неприємні ознаки: слиз, блювання, гній, плями на шкірі, бурчання в животі або кашель. Запах теж може бути одним із маркерів хвороби. Деякі діагнози можна поставити на ранній стадії.

Від чого залежить запах дихання та тіла

Запах тіла може змінюватися не лише під час хвороби, а й у здорових людей. Це відбувається в спекотну погоду, при фізичному навантаженні, у період гормональних змін, якщо в людини є надмірна вага або ж вона приймає певні ліки.

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Запах тіла також може бути пов'язаний з підвищеною пітливістю або гіпергідрозом, а ще він змінюється з віком. Також може змінюватися і запах із рота: наприклад, у людини з'являється несвіже дихання з неприємним запахом або галітоз.

Найчастіше його причиною стають бактерії в роті та горлі – вони живуть у нальоті язика, у щілинах між яснами та зубом або в порожнинах мигдаликів. Крім того, галітоз може виникати через хвороби порожнини рота, носоглотки, стравоходу та шлунка.

За яких хвороб виникає неприємний запах з рота

фруктовий аромат – ознака кетоацидозу, який буває при діабеті;

неприємне дихання буває при тривалій блювоті, коли є непрохідність кишечника;

запах цвілі або часнику – при тяжкому захворюванні печінки.

Також є рідкісне генетичне захворювання триметиламінурія, при якому організм неспроможний розщеплювати триметиламін – хімічну сполуку з різким запахом. Коли триметиламін накопичується в організмі, від людини починає пахнути тухлою рибою чи тухлими яйцями.

Якщо вас турбує запах з рота або тіла, можна проконсультуватися з терапевтом. Він проведе огляд та за необхідності запропонує здати аналізи.