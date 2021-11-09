При яких температурах найлегше підхопити грип та коронавірус

Погодні умови впливають на поширення вірусних інфекцій. Зокрема, для грипу та коронавірусу найсприятливішими будуть різні температури.

У новому дослідженні представлені дані з 26 країн та понад 400 населених пунктів, де враховано всі кліматичні зони. Вчені зробили висновок, що загалом на поширюваність коронавірусу погодні умови не впливають, так само як на поширення епідемій грипу.

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Оптимальні температури для поширення інфекцій

Коронавірусна хвороба

Водночас оптимальною температурою для поширення коронавірусної інфекції є температура 10 градусів тепла.

Найвищих показників індекс репродукції вірусу досягав за +8 – +18, при підвищенні температури до +20 він знову знижувався.

Грип

Погода впливає поширення епідемії як безпосередньо, і опосередковано. Від неї залежить, наприклад, стан імунної системи, чутливість дихальних шляхів та поведінка людей.

Під час аналізу вчені також порівняли коронавірус із вірусом грипу. Зниження температури повітря призводить до легшого поширення грипу, а оптимальна температура знаходиться в діапазоні від -5 до +5.

На початку пандемії коронавірусної інфекції передбачалося, що коронавірус поводиться подібно до вірусу грипу, тому хвилі епідемії будуть такими ж сезонними, як у грипу.

Однак, наразі наукова спільнота не знайшла наукового підтвердження цьому.

Вакцинація проти грипу

Нагадаємо, що! В Україні є достатньо вакцин проти коронавірусу. Також уже доступні вакцини проти грипу.

За даними ВООЗ, під час епідеміологічного сезону 2021 – 2022 років очікують циркуляцію штамів B/Washington, H1N1 та H3N2. В Україні наразі зареєстровані такі вакцини: