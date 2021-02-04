В Україні планують робити щомісяця приблизно 5 мільйонів щеплень від коронавірусу. Якшо якщо буде необхідність, цю цифру збільшуватимуть.

Джерело: фейсбук UNICEF Ukraine

Головний санітарний лікар України Ляшко заявив, що приблизно 5 мільйонів щеплень можна робити, не залучаючи кабінети для рутинної ревакцинації.

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Якщо у нас буде нормальна кількість вакцин і буде ажіотаж, то в принципі ми зможемо включити ще 5 мільйонів щеплень,

– наголосив Ляшко.

Вакцинація в Україні: що відомо

Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні розпочнеться 15 лютого. Однак у випадку форс-мажорних обставин дату можуть змістити на пізніший час.

Спершу українців щеплюватимуть препаратом від Pfizer-BioNTech, згодом країна отримає вакцину від AstraZeneca.

Препарат від Pfizer-BioNTech в Україну доставлятимуть у спеціальних термобоксах.