Приблизно 5 мільйонів щомісяця, – Ляшко про щеплення від COVID-19
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В Україні планують робити щомісяця приблизно 5 мільйонів щеплень від коронавірусу. Якшо якщо буде необхідність, цю цифру збільшуватимуть.
Джерело: фейсбук UNICEF Ukraine
Головний санітарний лікар України Ляшко заявив, що приблизно 5 мільйонів щеплень можна робити, не залучаючи кабінети для рутинної ревакцинації.
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Якщо у нас буде нормальна кількість вакцин і буде ажіотаж, то в принципі ми зможемо включити ще 5 мільйонів щеплень,
– наголосив Ляшко.
Вакцинація в Україні: що відомо
- Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні розпочнеться 15 лютого. Однак у випадку форс-мажорних обставин дату можуть змістити на пізніший час.
- Спершу українців щеплюватимуть препаратом від Pfizer-BioNTech, згодом країна отримає вакцину від AstraZeneca.
- Препарат від Pfizer-BioNTech в Україну доставлятимуть у спеціальних термобоксах.
- Головний санітарний лікар Ляшко також розповів, що жодного "кастингу" на роль першого вакцинованого в Україні не буде. Першими вакцинуватимуть медиків, і кожен медик має право отримати першу вакцину.
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