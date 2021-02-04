Приблизно 5 мільйонів щомісяця, – Ляшко про щеплення від COVID-19

4 лютого 2021 , 22:02
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В Україні планують робити щомісяця приблизно 5 мільйонів щеплень від коронавірусу. Якшо якщо буде необхідність, цю цифру збільшуватимуть.

Джерело: фейсбук UNICEF Ukraine

Головний санітарний лікар України Ляшко заявив, що приблизно 5 мільйонів щеплень можна робити, не залучаючи кабінети для рутинної ревакцинації.

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Якщо у нас буде нормальна кількість вакцин і буде ажіотаж, то в принципі ми зможемо включити ще 5 мільйонів щеплень,
– наголосив Ляшко.

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