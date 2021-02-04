Приблизно 5 мільйонів щомісяця, – Ляшко про щеплення від COVID-19

В Україні планують робити щомісяця приблизно 5 мільйонів щеплень від коронавірусу. Якшо якщо буде необхідність, цю цифру збільшуватимуть.
Джерело: фейсбук UNICEF Ukraine
Головний санітарний лікар України Ляшко заявив, що приблизно 5 мільйонів щеплень можна робити, не залучаючи кабінети для рутинної ревакцинації.
Актуально Декілька країн ЄС погодилися поділитися вакциною з Україною
Якщо у нас буде нормальна кількість вакцин і буде ажіотаж, то в принципі ми зможемо включити ще 5 мільйонів щеплень,
– наголосив Ляшко.