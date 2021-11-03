Причина в слині: з'ясували, чому деякі люди не люблять броколі та цвітну капусту

Вчені виявили, що смак броколі та цвітної капусти може люди можуть сприймати по-різному. Ймовірно, це пов'язано з особливостями мікробіому їхньої слини. Зокрема, австралійські дослідники вивчили, в якій кількості виділяються сполуки сірки при контакті цвітної капусти зі слиною різних людей.

На відчуття гіркоти впливає генетика

Ще у 1931 році вчені виявили, що нездатність відчувати гіркоту є рецесивною генетичною ознакою.Водночас жоден ген не може відповідати за те, чи будемо ми любити певні продукти.

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За це відповідають різні сполуки, які пов'язані зі смаком і ароматом, текстурою – саме вони впливають на смакові вподобання.

Нові дані показали, що є і генетичний компонент індивідуального мікробіому. Цей склад може змінюватися протягом життя.

Висновки базуються на результатах дослідження 2018 року. Тоді, вчені виявили значні відмінності у виробництві сірчистих сполук у слині різних людей, які споживали сиру цвітну капусту.

Як мікробіом слини впливає на смак броколі

Слина зберігає наш рот вологим, бореться з мікробами та неприємним запахом з рота, а також допомагає нам жувати та ковтати їжу. І минулі дослідження надали докази, що слина відіграє важливу роль, коли справа доходить до виділення смаку їжі і, отже, нашого сприйняття задоволення.

Броколі та інші види сімейства хрестоцвітих можуть виробляти фермент, який називається S-метилцистеїн-сульфоксид (SMCSO), – свого роду захисний механізм.

Тож, слина деяких людей містить високий рівень певних бактерій, які можуть виробляти ці сірчані ферменти, і це, своєю чергою, може вплинути на те, як люди відчувають смак хрестоцвітих овочів, серед інших продуктів.