Причина заїкання: які процеси відбуваються в мозку
Вчені виявили, що важливу, а, можливо, і головну роль у процесі заїкання відіграють астроцити. Уже схвалений для лікування препарат підвищує їх активність і тим самим блокує рецептори дофаміну – нейромедіатора, який надмірно активний у людей із заїканням.
Джерело:UC Riverside News
Суть дослідження
Дослідження за участю десяти пацієнтів показало, що астроцити – це клітини головного мозку зіркоподібної форми, саме вони відіграють важливу роль в заїканні. Це порушення мови пов'язане з високим рівнем нейромедіатора дофаміну. Щоб впоратися з даними ознаками хвороби, вчені протестували препарат Рисперидон, який націлений на дофамін.
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Рисперидон зазвичай призначають для лікування шизофренії та біполярного розладу, однак його властивості вказали вченим на раніше невідомий механізм розвитку заїкання.
Результати терапії
Виявилося, що рисперидон активував астроцити в головному мозку і блокував рецептори дофаміну.
В групі рисперидону у добровольців спостерігали високий рівень поглинання глюкози.
Що означає високий рівень поглинання глюкози?Підвищення глюкози вказувало на те, що у пацієнтів посилювалася активність астроцитів і тим самим знижувалася активність дофаміну.
Зазвичай у людей із заїканням рівень поглинання глюкози низький. Про поліпшення в мові учасників на тлі експериментального лікування в результатах не повідомляється.
Перспектива відкриття
Ймовірно, препарат якимось чином компенсує дефіцит, підвищує рівень поглинання глюкози і це найбільш видно в смугастому тілі в лівій півкулі мозку.
Перспективні результати дослідження важливі для розуміння механізму заїкання і розробки нових варіантів лікування і діагностики.
Тому вчені вирішили продовжити дослідження та вивчення властивостей рисперидону і його аналогів для лікування заїкання.
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