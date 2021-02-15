Приховали спалах коронавірусу: судно під прапором Мальти зайшло до Чорноморського порту
Судно Silver Lady під прапором Мальти 5 лютого зайшло у Чорноморский порт. Однак про спалах коронавірусу на борту капітан не попередив.
Джерело:"Думская"
На кораблі була 21 людина. Про це повідомив директор Лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України на водному транспорті Микола Голубятников.
До речі В Україні понад 2 тисячі хворих на COVID-19: добова статистика в областях
Серед членів екіпажу 13 людей хворіли на COVID-19, 2 – вже побороли хворобу та 6 – перебували у групі ризику.
Як виявили хворих
Перед заходом в порт капітан не повідомив про хворих, тому судно без проблем доставили до причалу. Наступного дня після прибуття одного моряка зняли з Silver Lady через підозру на коронавірус.
Одразу після цього медики прибули на борт та екстрено взяли проби і провели дослідження. До слова, всі хворі виявились філіппінцями.
Це вже другий випадок, коли капітани суден приховують наявність хворих на борту, – зауважив Голубятников.
Що з екіпажем
Після тестування судно доставили до карантинного причалу та провели дезінфекцію приміщень. Власнику запропонували надіслати змінний екіпаж, він згодом прибув. Натомість хворих людей помістили в Чорноморську лікарню.
Суховантаж з новим екіпажем покинув порт ввечері 13 лютого, попрямувавши в Роттердам.
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