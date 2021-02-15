Судно Silver Lady під прапором Мальти 5 лютого зайшло у Чорноморский порт. Однак про спалах коронавірусу на борту капітан не попередив.

На кораблі була 21 людина. Про це повідомив директор Лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України на водному транспорті Микола Голубятников.

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