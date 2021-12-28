Секретний шлях поширення

Експерименти показали, що SARS-CoV-2 обмежує вивільнення вірусних частинок, які можуть бути інактивовані антитілами, і натомість залишається всередині клітинних стінок, поширюючись між клітинами.

Увага Причини виникнення тривоги та її найпоширеніші прояви

Це така собі підпільна форма передачі. Вірус SARS-CoV-2 ефективно поширюється від клітини до клітини, блокуючи практично всі ресурси імунної системи,

– пояснив один із авторів дослідження.

Наслідки блокування імунної системи

Цей механізм знижує ефективність антитіл, які з'являються у людини внаслідок вакцинації чи перенесеної раніше інфекції.

Вчені припустили, що розробка противірусних препаратів, націлених на інші стадії вірусної інфекції, має вирішальне значення.

Важливі висновки вчених

У порівнянні з SARS-CoV, що спричинив спалах у 2003 році, SARS-CoV-2 виявився більш здатним ініціювати злиття з клітинною мембраною, що є ключовим кроком у процесі проникнення вірусу.

Іншу несподівану властивість SARS-CoV-2 виявили щодо рецептора АСЕ2 – так званого "коміру" для коронавірусу на поверхні клітини.

Вірус може поширюватись без участі АСЕ2

З'ясувалося, що незалежно від відсутності або низького рівня АСЕ2 на поверхні SARS-CoV-2, міг інфікувати клітину, забезпечуючи подальшу передачу від клітини до клітини.

АСЕ2 може бути необхідний для початкового інфікування, але потім вірус вже може поширюватися від клітини до клітини,

– пояснили автори.

Тим часом поки що залишається багато невідомого щодо точного механізму поширення вірусу та реакції організму у відповідь на інфекцію. Також не ясно, чи це може призводити до появи нових штамів.