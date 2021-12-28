Прихований від імунітету: знайшли новий шлях проникнення коронавірусу в організм

Вчені з Університету штату Огайо знайшли прихований від дії імунітет шлях передачі SARS-CoV-2 в організмі.

Секретний шлях поширення

Експерименти показали, що SARS-CoV-2 обмежує вивільнення вірусних частинок, які можуть бути інактивовані антитілами, і натомість залишається всередині клітинних стінок, поширюючись між клітинами.

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Це така собі підпільна форма передачі. Вірус SARS-CoV-2 ефективно поширюється від клітини до клітини, блокуючи практично всі ресурси імунної системи,

– пояснив один із авторів дослідження.

Наслідки блокування імунної системи

Цей механізм знижує ефективність антитіл, які з'являються у людини внаслідок вакцинації чи перенесеної раніше інфекції.

Вчені припустили, що розробка противірусних препаратів, націлених на інші стадії вірусної інфекції, має вирішальне значення.

Важливі висновки вчених

У порівнянні з SARS-CoV, що спричинив спалах у 2003 році, SARS-CoV-2 виявився більш здатним ініціювати злиття з клітинною мембраною, що є ключовим кроком у процесі проникнення вірусу.

Іншу несподівану властивість SARS-CoV-2 виявили щодо рецептора АСЕ2 – так званого "коміру" для коронавірусу на поверхні клітини.

Вірус може поширюватись без участі АСЕ2

З'ясувалося, що незалежно від відсутності або низького рівня АСЕ2 на поверхні

АСЕ2 може бути необхідний для початкового інфікування, але потім вірус вже може поширюватися від клітини до клітини,

– пояснили автори.

Тим часом поки що залишається багато невідомого щодо точного механізму поширення вірусу та реакції організму у відповідь на інфекцію. Також не ясно, чи це може призводити до появи нових штамів.