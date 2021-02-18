Приховування кількості жертв коронавірусу в Нью-Йорку: ФБР почало розслідування

ФБР і прокуратура нью-йоркського району Бруклін почали розслідування відносно адміністрації губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо. Їх підозрюють в приховуванні реальної кількості жертв COVID-19 в будинках для літніх навесні та влітку минулого року.

Судові повістки для подачі показань вже направили співробітникам адміністрації губернатора, які надавали інформацію про кількість померлих в штаті від коронавірусу. Особливу увагу приділили звітності про померлих в будинках для літніх людей Нью-Йорка.

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Приховування кількості померлих від коронавірусу

Адміністрація штату свого часу відзвітувала про трохи більше ніж 8,7 тисячі померлих в цих установах із зазначених причин, але цей показник, як тепер з’ясовується, був свідомо занижений на 50%.

Приводом для початку розслідування стало зізнання найближчій помічниці Куомо, яка розповіла 10 лютого на приватній зустрічі з місцевими законодавцями-демократами про те, що адміністрація штату перешкоджала наданню таких даних, коли вони були офіційно запрошені в серпні відповідними службами.

Чому приховували справжні цифри

Дерозьє повідомила, що запит, який надійшов тоді, налякав адміністрацію Куомо, оскільки там вважали, що ця інформація може бути використана федеральною владою проти керівництва штату. Крім того, в оточенні губернатора вирішили, що справжні й дуже високі показники смертності від COVID-19 можуть зіграти на руку Дональду Трампу, який був тоді президентом США і підвищити його шанси на перемогу на виборах.

У підсумку, як дала зрозуміти помічниця губернатора Нью-Йорка, в його адміністрації вирішили зачекати до завершення виборів з оприлюдненням інформації про більш ніж 13 тисяч жителів штату, які померли на той момент в будинках для літніх людей.

Пояснення губернатора

На фоні скандалу губернатор був змушений визнати допущену помилку, хоча і виступив із запевненнями в тому, що влада штату не намагалася нічого приховувати, а просто не проявила належної оперативності при наданні даних.