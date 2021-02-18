Приховування кількості жертв коронавірусу в Нью-Йорку: ФБР почало розслідування

Джерело:ABC
ФБР і прокуратура нью-йоркського району Бруклін почали розслідування відносно адміністрації губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо. Їх підозрюють в приховуванні реальної кількості жертв COVID-19 в будинках для літніх навесні та влітку минулого року.
Судові повістки для подачі показань вже направили співробітникам адміністрації губернатора, які надавали інформацію про кількість померлих в штаті від коронавірусу. Особливу увагу приділили звітності про померлих в будинках для літніх людей Нью-Йорка.
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Адміністрація штату свого часу відзвітувала про трохи більше ніж 8,7 тисячі померлих в цих установах із зазначених причин, але цей показник, як тепер з’ясовується, був свідомо занижений на 50%.
Приводом для початку розслідування стало зізнання найближчій помічниці Куомо, яка розповіла 10 лютого на приватній зустрічі з місцевими законодавцями-демократами про те, що адміністрація штату перешкоджала наданню таких даних, коли вони були офіційно запрошені в серпні відповідними службами.
Дерозьє повідомила, що запит, який надійшов тоді, налякав адміністрацію Куомо, оскільки там вважали, що ця інформація може бути використана федеральною владою проти керівництва штату. Крім того, в оточенні губернатора вирішили, що справжні й дуже високі показники смертності від COVID-19 можуть зіграти на руку Дональду Трампу, який був тоді президентом США і підвищити його шанси на перемогу на виборах.
У підсумку, як дала зрозуміти помічниця губернатора Нью-Йорка, в його адміністрації вирішили зачекати до завершення виборів з оприлюдненням інформації про більш ніж 13 тисяч жителів штату, які померли на той момент в будинках для літніх людей.
На фоні скандалу губернатор був змушений визнати допущену помилку, хоча і виступив із запевненнями в тому, що влада штату не намагалася нічого приховувати, а просто не проявила належної оперативності при наданні даних.