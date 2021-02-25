У Івано-Франківській області хворих на коронавірус приймають 26 медичних закладів. 10 з них завантажені на 100%. Решта 16 завантажені на 92 – 96%.

Під час брифінгу у Надвірнянській лікарні головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук повідомив, що ситуація в регіоні важка.

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В області ситуація (з коронавірусом – 24 канал) залишається на межі критичної. Завантаженість на 100% спостерігаємо в 10 лікувальних закладах, інші, які надають допомогу хворим на коронавірус, завантажені на 92-96%,

– розповів Савчук.

Він також повідомив, що з 3 847 ліжкомісць для пацієнтів з COVID-19 киснем забезпечено 2 891 ліжко. Це 75% від загальної кількості.

Мобільний госпіталь був підготовлений як додатковий і резервний. Наразі госпіталізація хворих відбувається у Богородчанській лікарні й використовуються для цього інші резерви,

– додав головний санлікар регіону.

Про критичну ситуацію повідомила безпосередньо й Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради. У зв'язку з перевантаженістю ліжкового фонду, вона не прийматиме нових пацієнтів до 2 березня.

На Прикарпатті ввели додаткові карантинні обмеження

Джерело: УНІАН

Від 22 лютого Івано-Франківська область перебуває у червоній зоні карантину. Там заборонено роботу ТЦ, розважальних заходів та закладів, а також релігійних заходів. Крім вже наявних обмежень, у регіоні з 25 лютого запровадили додаткові обмеження, а саме: