На Прикарпатті 10 COVID-лікарень завантажені на 100% та не можуть приймати пацієнтів
У Івано-Франківській області хворих на коронавірус приймають 26 медичних закладів. 10 з них завантажені на 100%. Решта 16 завантажені на 92 – 96%.
Джерело:24 канал
Під час брифінгу у Надвірнянській лікарні головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук повідомив, що ситуація в регіоні важка.
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В області ситуація (з коронавірусом – 24 канал) залишається на межі критичної. Завантаженість на 100% спостерігаємо в 10 лікувальних закладах, інші, які надають допомогу хворим на коронавірус, завантажені на 92-96%,
– розповів Савчук.
Він також повідомив, що з 3 847 ліжкомісць для пацієнтів з COVID-19 киснем забезпечено 2 891 ліжко. Це 75% від загальної кількості.
Мобільний госпіталь був підготовлений як додатковий і резервний. Наразі госпіталізація хворих відбувається у Богородчанській лікарні й використовуються для цього інші резерви,
– додав головний санлікар регіону.
Про критичну ситуацію повідомила безпосередньо й Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради. У зв'язку з перевантаженістю ліжкового фонду, вона не прийматиме нових пацієнтів до 2 березня.
На Прикарпатті ввели додаткові карантинні обмеження
Джерело: УНІАН
Від 22 лютого Івано-Франківська область перебуває у червоній зоні карантину. Там заборонено роботу ТЦ, розважальних заходів та закладів, а також релігійних заходів. Крім вже наявних обмежень, у регіоні з 25 лютого запровадили додаткові обмеження, а саме:
- Регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у приміських та міських автобусних маршрутах загального користування, а також електротранспортом.
- Тимчасово зупинили приміське залізничне сполучення. Додатково, керівництво Укрзалізниці призупинило продаж квитків до Івано-Франківська.
- Усе навчання має відбуватися онлайн. До дистанційної освіти мають перейти заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти (у тому числі спеціальних), позашкільної, професійної, фахової та вищої освіти.
- Роботодавцям рекомендовано запровадити гнучкий графік роботи. Або за можливості перевести робочий процес в дистанційний формат зі збереженням заробітної плати. За необхідності – забезпечити переміщення працівників на роботу та з роботи.
- В'їзд на територію області наразі обмежений. Діють 16 контрольно-пропускних пунктів, 5 з яких – цілодобові. На них працюють понад півтори сотні нацгвардійців. На контрольно-пропускних пунктах проводять температурний скринінг та питають про наявність респіраторних симптомів.
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