Через погіршення ситуації з коронавірусом у Івано-Франківській області запроваджують обмеження червоної зони карантину. Вони діятимуть з 22 до 28 лютого.

Обласна комісія ТЕБ та НС ухвалила це рішення у середу, 17 лютого. У засіданні взяли участь очільник МОЗ Максим Степанов та головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

До теми Ситуація в Івано-Франківську погіршується: область знову лідирує за новими випадками COVID-19

Ситуація на Прикарпатті

Ляшко, зокрема, наголосив, що ситуація з розповсюдження COVID-19 у регіоні залишається напруженою. "Вона вже, я б сказав, майже критична", – зауважив він.

Він додав, що обласна влада виконала усі вимоги МОЗ, підготувавши 50% всіх лікарняних ліжок в регіоні для розміщення пацієнтів з COVID-19. При цьому, 80% цих ліжок забезпечені подачею кисню.

Довідка. Однак, навіть попри зусилля місцевих чиновників, вільних ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом у лікарнях Прикарпаття все одно не вистачає.

Головний санітарний лікар підкреслив, що впродовж останніх 10 днів стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусу в області, та що гірше – стає більше й госпіталізацій.

Без додаткових обмежень подолати або стримати це стрімке поширення COVID-19 неможливо,

– наголосив Ляшко.

Найближчим часом державна комісія ТЕБ та НС також розгляне питання про введення обмежень на в'їзд та виїзд з Івано-Франківської області.

Червона зона карантину

Саме тому на Прикарпатті доводиться повертати обмеження червоної зони карантину. Що зміниться для мешканців цього регіону з 22 по 28 лютого – читайте далі.

Які обмеження:

заборонена робота розважальних закладів, нічних клубів, кінотеатрів, спортивних залів;

заклади громадського харчування можуть працювати тільки на винос;

не можна проводити культурні та релігійні заходи, а також очне навчання учнями 5 – 11 класів.

зауважимо, що у червоній зоні карантину також діють обмеження усіх інших зон.

Довідка. 17 лютого Кабмін продовжив дію карантину в Україні до 30 квітня. Уряд повернув поділ на кольорові зони та адаптивний карантин, нові правила діятимуть з 24 лютого.