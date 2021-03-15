На Прикарпатті після введення локдауну ситуація почала стабілізуватися
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в Івано-Франківській області відбулася стабілізація ситуації після запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки.
Джерело:Офіс Президента
Так, президент Володимир Зеленський провів традиційну селекторну нараду з питань запобігання поширенню COVID-19.
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На ній Денис Шмигаль сказав, що за останній тиждень збільшилася кількість ліжок інтенсивної терапії, зайнятих хворими на COVID-19:
- Позаминулого тижня була заповнена третина місць, а станом на 15 березня – майже половина: 2 212 із 4 694.
- Задіяних апаратів ШВЛ на сьогодні 1072 – це найбільша кількість від початку пандемії в Україні.
Незважаючи на стабілізацію ситуації на Прикарпатті, область досі залишається серед лідерів за кількістю активних хворих.Загалом в Україні станом на зараз 213 тисяч активних хворих.
Це підтверджує негативну динаміку та складний перебіг захворюваності. На Івано-Франківщині відбулася стабілізація ситуації після запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки, але поки що область залишається серед лідерів за кількістю активних хворих – 17 994. Найбільше їх у Києві – 44 600. Серед лідерів також Вінницька (15 133) та Чернівецька (14 220) області,
– сказав Шмигаль.
Що відомо про обмеження в Івано-Франківській області
- 22 лютого Івано-Франківщина потрапила у червону зону карантину. В Офісі Президента вважають, що винними у спалаху коронавірусу в регіоні є туристи, які на свята приїжджали у "Буковель".
- Попри червону зону, курорт і далі продовжував працювати. Однак 12 березня регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила обмежити пересування у селі Поляниця, де розташований "Буковель".
- У селі Поляниця вже працює 14 блокпостів. Обмежень у пересуванні не відчують місцеві мешканці, їх створили лише для туристів.
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