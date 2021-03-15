Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в Івано-Франківській області відбулася стабілізація ситуації після запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки.

Так, президент Володимир Зеленський провів традиційну селекторну нараду з питань запобігання поширенню COVID-19.

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На ній Денис Шмигаль сказав, що за останній тиждень збільшилася кількість ліжок інтенсивної терапії, зайнятих хворими на COVID-19:

Позаминулого тижня була заповнена третина місць, а станом на 15 березня – майже половина: 2 212 із 4 694.

Задіяних апаратів ШВЛ на сьогодні 1072 – це найбільша кількість від початку пандемії в Україні.

Незважаючи на стабілізацію ситуації на Прикарпатті, область досі залишається серед лідерів за кількістю активних хворих.Загалом в Україні станом на зараз 213 тисяч активних хворих.

Це підтверджує негативну динаміку та складний перебіг захворюваності. На Івано-Франківщині відбулася стабілізація ситуації після запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки, але поки що область залишається серед лідерів за кількістю активних хворих – 17 994. Найбільше їх у Києві – 44 600. Серед лідерів також Вінницька (15 133) та Чернівецька (14 220) області,

– сказав Шмигаль.

Що відомо про обмеження в Івано-Франківській області