На Прикарпатті після введення локдауну ситуація почала стабілізуватися

Джерело:Офіс Президента
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в Івано-Франківській області відбулася стабілізація ситуації після запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки.
Так, президент Володимир Зеленський провів традиційну селекторну нараду з питань запобігання поширенню COVID-19.
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На ній Денис Шмигаль сказав, що за останній тиждень збільшилася кількість ліжок інтенсивної терапії, зайнятих хворими на COVID-19:
Незважаючи на стабілізацію ситуації на Прикарпатті, область досі залишається серед лідерів за кількістю активних хворих.Загалом в Україні станом на зараз 213 тисяч активних хворих.
Це підтверджує негативну динаміку та складний перебіг захворюваності. На Івано-Франківщині відбулася стабілізація ситуації після запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки, але поки що область залишається серед лідерів за кількістю активних хворих – 17 994. Найбільше їх у Києві – 44 600. Серед лідерів також Вінницька (15 133) та Чернівецька (14 220) області,
– сказав Шмигаль.