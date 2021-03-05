На Прикарпатті поліція та СБУ перевіряють реальну завантаженість лікарень
В Івано-Франківській області поліція та Служба безпеки України перевіряють, наскільки завантажені медзаклади, які приймають хворих на коронавірус. Все тому, що з'явилась інформація про неспівпадіння заповненості лікарень.
Джерело:фейсбук Андрія Бойчука
Глава Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук зізнався, що на Прикарпатті справді складна ситуація із поширенням коронавірусу, а деколи кількість нових випадків інфікування доходила до критичної.
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Що каже Бойчук
За словами глави ОДА, ситуацію загострює ще й те, що лікарні переповнені подекуди на 114%.
Ми помітили у статистичних даних, які надають медичні заклади, деякі невідповідності. Для того, щоб вивчити це питання глибше, ми створили відповідну комісію обласної державної адміністрації,
– заявив Бойчук.
До комісії увійшли також представники СБУ та поліції.
Які результати перевірки
Політик розповів, що 3 березня облдержадміністрації разом із правоохоронцями пропрацювали весь день. Відтак після перевірки виявилось, що завантаженість ліжкомісць ковідними хворими часто є нижча, ніж це декларують.
"Зважаючи на отримані дані, обласна державна адміністрація та правоохоронні органи проведуть перевірки по всіх закладах охорони здоров’я, які надають допомогу хворим з коронавірусом, щоб побачити реальну картину заповнення ліжкомісць по області", – підсумував Бойчук.
Коронавірус на Прикарпатті: що відомо
- За добу 4 березня в Івано-Франківській області зафіксували 737 випадків зараження коронавірусом.
- Через складну епідеміологічну ситуацію Прикарпаття перебуває у червоній зоні карантину.
- В області хворих на коронавірус приймають 26 медичних закладів. Багато з них – перезавантажені.
- Також в Івано-Франківську підтвердили 2 випадки британського штаму коронавірусу.
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