На Прикарпатті поліція та СБУ перевіряють реальну завантаженість лікарень

В Івано-Франківській області поліція та Служба безпеки України перевіряють, наскільки завантажені медзаклади, які приймають хворих на коронавірус. Все тому, що з'явилась інформація про неспівпадіння заповненості лікарень.

Глава Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук зізнався, що на Прикарпатті справді складна ситуація із поширенням коронавірусу, а деколи кількість нових випадків інфікування доходила до критичної.

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Що каже Бойчук

За словами глави ОДА, ситуацію загострює ще й те, що лікарні переповнені подекуди на 114%.

Ми помітили у статистичних даних, які надають медичні заклади, деякі невідповідності. Для того, щоб вивчити це питання глибше, ми створили відповідну комісію обласної державної адміністрації,

– заявив Бойчук.

До комісії увійшли також представники СБУ та поліції.

Які результати перевірки

Політик розповів, що 3 березня облдержадміністрації разом із правоохоронцями пропрацювали весь день. Відтак після перевірки виявилось, що завантаженість ліжкомісць ковідними хворими часто є нижча, ніж це декларують.

"Зважаючи на отримані дані, обласна державна адміністрація та правоохоронні органи проведуть перевірки по всіх закладах охорони здоров’я, які надають допомогу хворим з коронавірусом, щоб побачити реальну картину заповнення ліжкомісць по області", – підсумував Бойчук.

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