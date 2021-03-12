На Прикарпатті померла вагітна жінка від коронавірусу

32-річна помічницея судді Господарського суду Івано-Франківської області Вікторія Лоза померла від ускладнень, викликаних коронавірусом, під час вагітності.

Колектив суду висловлює співчуття щодо в передчасної смерті помічника судді Вікторії Лози та її ненародженої дитини.

Читайте також Російська вакцина викликала розбрат у Євросоюзі: суперечки – у різних країнах

Підступна коронавірусна інфекція COVID-19 зупинила серце молодої жінки на 33 році життя. Неможливо усвідомити цю страшну звістку,

– повідомила пресслужба суду.

Вікторію охарактеризували, як молоду, енергійну, життєрадісну людину і висококласного спеціаліста своєї справи.

"Щиро співпереживаємо і сумуємо з рідними і близькими Вікторії і просимо Всевишнього дати їм сил пережити це горе. Вічна світла пам'ять нашій колезі", – йдеться у повідомленні.

Статистика поширення коронавірусу

За минулу добу, 11 березня, в Україні підтвердили коронавірусну інфекцію ще у 12 946 людей. Зокрема, захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні