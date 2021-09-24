Після народження дівчинка захворіла на пневмонію. Посмертний аналіз показав COVID-19.

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Мати хворіла на коронавірус, але лікувалась вдома

На початку вересня 26-річна вагітна жінка мала проблеми із самопочуттям і звернулася у місцевий медзаклад. Їй зробили швидкий тест на COVID-19, який показав наявність хвороби. Вагітну скерували в обласний перинатальний центр.

Майбутня мама відмовилась від госпіталізації й 11 вересня самостійно зробила ПЛР-тест у приватній лабораторії. Він також показав позитивний результат, але вагітна не звернулася до лікаря, а лікувалася вдома самостійно.

16 вересня повторний ПЛР-тест у приватній лабораторії показав негативний результат. 18 вересня жінка поступила у коломийський пологовий та народила дівчинку.

Стан дитини погіршився одразу після народження

Коли дівчинка з'явилася на світ, її стан різко погіршився. Немовля перевели у реанімацію через важкі дихальні розлади та під'єднали до апарату штучної вентиляції легень. Але, на жаль, дитина померла того ж дня. Попередній діагноз – вроджена пневмонія. Натомість посмертний аналіз показав, що у дитини був COVID-19.

Руслан Савчук наголосив, що останнім часом симптоматика коронавірусу стала дуже схожою на застуду чи грип, тож хворі можуть помилково не надавати значення погіршенню самопочуття. Але дорогоцінний час для лікування хвороби може бути втрачений, тож лікар закликав звертатись до медиків при будь-яких симптомах ГРВІ.