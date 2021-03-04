Стан близький до важкого, – головний санлікар Прикарпаття про хворих на "британський" COVID-19

Джерело:24 канал
В Івано-Франківську у 2 пацієнтів підтвердили "британський" штам коронавірусу. Наразі стан хворих є близьким до важкого.
Головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук розповів, що фахівці Інституту інфекційних захворювань та епідеміології імені Громашевського підтвердили, що виявлений у 2 пацієнтів вірус є схожим до "британського" штаму. Як він зазначив, за кордоном хворі не були.
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Савчук заявив, що пацієнти могли контактувати з людьми, які приїжджали на Прикарпаття у відпочинковий період. Як він розповів, наразі в області ще очікують підтвердження інформації про наявніть "британського" штаму від Інституту мікробіології і вірусології.
Ми відібрали 48 зразків буквально тиждень назад у тих пацієнтів, які зараз лежать в лікувальних закладах області, де є складана епідеміологічна ситуація,
– наголосив головний санлікар області.
Савчук заявив, що для "британського" штаму коронавірусу є характерним тривалий період перебування у лікувальному закладі. Водночас симптоми хвороби теж є дещо іншими.
"Якщо раніше ми спостерігали 9 – 10 днів лікування, то з таким вірусом, якщо ми зрозуміємо, що це він циркулює, пацієнти перебувають 19 – 20 днів у медзакладах", – заявив Савчук.
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Головний санлікар Прикарпаття зазначив, що вакцина, яку завезли в Україну, допомагає як при "британському", так і при інших штамах коронавірусу, які циркулювали протягом всього періоду пандемії.
Зважаючи на це, він закликав українців зробити щеплення проти COVID-19, адже це допоможе створити стійкий імунітет до вірусу.
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Що цьому передувало
Що слід знати про "британський" штам коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу