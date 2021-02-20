Надзвичайники з ДСНС 19 лютого доправили мобільний госпіталь для хворих на COVID-19 в Івано-Франківську область. У регіоні зараз критична нестача ліжкомісць.

Державна служба з надзвичайних ситуацій оперативно відреагувала на рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та на доручення прем'єр-міністра України.

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Мобільний госпіталь доправили на Прикарпаття

Надзвичайники у фейсбуці повідомили, що до Івано-франківської області "для надання медичної допомоги пацієнтам із діагнозом COVID-19" привезли мобільний госпіталь. Зробили це 19 лютого.

Також опубліковано оперативне відео прибуття мобільного госпіталю ДСНС на Прикарпаття.

Навіщо потрібен мобільний госпіталь в Івано-Франківській області

Івано-Франківська область – на першому місці за добовим приростом інфікованих коронавірусом серед усіх регіонів України у другій половині лютого 2021 року.

Завантаженість лікарень із хворими на COVID-19 в області – 100%. Тож з 22 до 28 лютого в регіоні діятиме карантин рівня червоної зони.



Новий адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

До слова, геть нещодавно – у грудні 2020 – прем'єр Денис Шмигаль запевняв, що мобільні госпіталі не знадобляться, бо в українських медичних закладах достатньо ліжок.

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